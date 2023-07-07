Galatasaray'da Torreira şoku

Galatasaray Kulübü, Uruguaylı futbolcusuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'da Torreira şoku

Galatasaray Kulübü, Hull City ile oynanan özel maçta sakatlanan Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Galatasaray Futbol A takımımızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira’nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Torreira'nın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında oynama şansının az olduğu ifade edildi.

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