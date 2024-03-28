Galatasaray'da Vinicius kararı. Okan Buruk yönetime iletti

Galatasaray’ın devre arasında Fulham’a 600 bin Euro ödeyerek kiralık olarak renklerine bağladığı Carlos Vinicius’un geleceği netlik kazandı.

600 bin Euro ücret karşılığında imza atan Brezilyalı santrfor, Cedric Bakambu’nun yerini doldurmak üzere Ocak ayında takıma katılmıştı.

Ancak Vinicius'un şu ana kadar gösterdiği performans, teknik direktör Okan Buruk’un beklentilerini karşılamaktan uzak kaldı.

Vinicius, Galatasaray forması altında toplam 10 maça çıkıp 235 dakika süre aldı, sadece 2 gol atarak, beklenen katkıyı sağlayamadı.

Bu nedenle, Buruk’un yönetime, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisinin satın alınmaması yönünde tavsiyede bulunduğu ve Vinicius’un sezon sonunda Fulham’a geri döneceği belirtildi.