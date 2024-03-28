Süper Lig 33. hafta programı belli oldu

Kaynak: AA
Süper Lig 33. hafta programı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, 33. hafta maç programını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre program şöyle:

19 Nisan Cuma:
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Beşiktaş Park)

20 Nisan Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

21 Nisan Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park)
19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)
19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (Rams Park)

22 Nisan Pazartesi:
20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

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