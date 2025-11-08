Sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Wilfried Singo, Galatasaray formasıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Savunmadaki etkili performansı ve fizik gücüyle öne çıkan 24 yaşındaki Fildişili futbolcu, sakatlığını atlatarak Ajax karşısında 3-0 kazanılan maçta sahalara geri dönmüştü.

Adı birçok takımla anılan oyuncu için Crystal Palace harekete geçti.

CRYSTAL PALACE WILFRIED SINGO İÇİN GÖZLEMCİ GÖNDERDİ

Takvim'de yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Wilfried Singo'yu yakından takip etmeye başladı. Ada ekibinin, Singo'yu izlemek için Galatasaray'ın son oynadığı Ajax maçına gönderdiği ve oyuncunun performansını önümüzdeki haftalarda da değerlendireceği belirtildi.



Crystal Palace Yönetimi'nin Singo'nun beğenilmesi halinde devre arası veya sezon sonunda transfer için adım atabileceği ifade edildi.