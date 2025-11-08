Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş'ta son haftalarda en çok tartışılan isimlerin başında Rafa Silva geliyor. Bu sezon bir türlü istenen seviyeye çıkamayan dünyaca ünlü 10 numara için belki de tüm dünyaının konuşacağı bir iddia gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ'TA 3 TEKNİK DİREKTÖR RAFA SILVA İÇİN RAPOR SUNMUŞ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ta eski teknik dirketörler Giovanni van Bronckhorst, Serdar Topraktepe ve Ole Gunnar Solskjaer'in Rafa Silva için yönetime raporlar sunduğu öne sürüldü. Ayrıca, raporlara rağmen hiçbir önlem alınmadığı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİNDE ÇARPICI 2 MADDE

Haberde, Rafa Silva'nın sözleşmesinde 2 sıra dışı madde olduğu da belirtildi. Yıldız oyuncunun transferi sırasında Hüseyin Yücel'e salon çalışmalarına katılmayacağını bildirdiği ve bunu kontratına işlettiği aktarıldı.

Yine Rafa Silva'nın sözleşmesinde, kulüp dahil hiçbir medya organına röportaj vermeme maddesinin olduğu da belirtildi.

Aynı haberde Rafa Silva'nın sosyal ilişkilerinin kötü, takım arkadaşlarıyla iletişiminin hemen hemen yok seviyesinde olduğu kaydedildi.