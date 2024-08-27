Fenerbahçe'den orta sahaya bomba isim. Teklif yapıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den orta sahaya bomba isim. Teklif yapıldı

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bomba bir ismi gündemine aldı. Kanarya, Sofyan Amrabat için Fiorentina'ya resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertliler, flaş bir girişim gerçekleştirdi.

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SOFYAN AMRABAT BOMBASI!
Fenerbahçe, Fiorentina'da oynayan Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor.

Kanarya, Faslı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Fiorentina ise oyuncuyu bonservisi ile birlikte göndermek istiyor.

Taraflar arasında görüşmeler sürerken, yönetim bir yandan da Boca Juniors forması giyen Cristian Medina için kulübü ikna etmeye çalışıyor.

Arjantin takımı, Fenerbahçe'nin 10 milyon euro'luk ilk teklifini yetersiz bulduğu için reddetmişti.

Oyuncu ise Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor.

KADRONUN VERİLMESİNE AZ KALDI
Avrupa'da yer alacak takımlar, kadrolarını 3 Eylül tarihine kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyor.

Türkiye'de transfer dönemi ise 13 Eylül'de kapanacak.

Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Sofyan Amrabat, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Manchester United'da geçirmişti.

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