﻿Galatasaray'da zamanla değişen söylemler

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek dün NEF Stadı'nda kameraların karşısına geçti. Son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili basın toplantısında Özbek gerçekten sert ifadeler kullandı. Yaklaşık 20 dakika süren ve sonunda soru alınmayan toplantıda Sayın Özbek’in kullandığı bir ifade oldukça ilgimi çekti.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının devre arasında sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından açıklamayı hatırlatan Özbek, “Sahada maç oynanıyor daha bitmemiş devre arasında açıklama yapılıyor. Maçı sahada kazanacağını iddia eden bir kulüp devre arasında neden açıklama yapar? Daha önünüzde 45 dakika var uzatmalar da var.” ifadelerini kullandı ve “Ne yaparsanız yapın, biz kazanacağız ve sahada kazanacağız.” vurgusu ile bu ifadelerin altını iyice çizmiş oldu.

Yukarıdaki ifadeler içinde yapılan açıklamayla ilgili özellikle dikkatimi çeken kısım “Daha önünüzde 45 dakika var uzatmalar da var.” oldu.

Bu açıklama bana 11. haftada Alanyaspor maçının ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un konuşmasını hatırlattı. Maçın ardından Sayın Timur, ligde yaşanan hakem hatalarına değinerek “Bu iş böyle giderse biz devam ettirmeyiz. Bu ligi bitirtmeyiz. Böyle gidebilmesi mümkün değil. Basiretsiz bir yapı. Böyle lig yönetilmez.” demişti.

Bu açıklama yapılırken Galatasaray’ın ligin bitimine kadar oynayacağı 26 maçı daha vardı…

Galatasaray 10 maçta 18 puan toplamıştı…