Galatasaray'dan ayrıldı yeni takımına imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Galatasaray'dan ayrıldı yeni takımına imzayı attı

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Galatasaray forması giyen libero İrem Nur Özsoy’u renklerine bağladı.

Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon çalışmalarını sürdürürken transfer çalışmalarında da hız kesmiyor.

aw218646-02.jpg

Başarılı sporcuları kadrosuna katan mavi beyazlı ekip, Galatasaray forması giyen libero İrem Nur Özsoy’u kadrosuna kattı. 21 yaşındaki yetenekli oyuncu, önümüzdeki sezon Aydın ekibi için ter dökecek.

aw218646-01.jpg

Transfer ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan yapılan açıklamada “Hoş geldin, İrem Nur Özsoy. Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız, son olarak Galatasaray forması giyen genç libero İrem Nur Özsoy ile sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı meydan okudu
Van Gölü Canavarları yola çıktı
Van Gölü Canavarları yola çıktı
Erman Toroğlu tuttuğu iki takımı açıkladı
Son Haberler
Ünlü kutup kaşifi Artur Chilingarov 84 yaşında öldü Dünya
Ünlü kutup kaşifi Artur Chilingarov 84 yaşında öldü
Banu Alkan'dan olay cinsellik yanıtı Magazin
Banu Alkan'dan olay cinsellik yanıtı
Yusuf Tekin: Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasını arzu ederim Gündem
Yusuf Tekin: Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasını arzu ederim
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Gündem
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye, Rusya’nın doğal hedefidir. Daha ne desin Dünya
Türkiye, Rusya’nın doğal hedefidir. Daha ne desin
Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor Sağlık
Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor
Devrilen tekne 20 kişiye mezar oldu Dünya
Devrilen tekne 20 kişiye mezar oldu