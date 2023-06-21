Galatasaray'dan ayrıldığını resmen açıkladı

Galatasaray'da forma giyen Emre Taşdemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda ettiğini duyurdu.

Galatasaray'dan ayrıldığını resmen açıkladı

Editör: Barış Atakan

2019’da Bursaspor’dan Galatasaray’a transfer olan 27 yaşındaki milli oyuncu Emre Taşdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılılara veda ettiğini duyurdu.

Emre Taşdemir yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi;

“Sarı kırmızılı büyük bir ailenin içinde olmak büyük mutluluk, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak benim için büyük gururdu. Her zaman öyle kalacak. Galatasaray formasını terletme onuruyla sahada her an en iyisi için emek gösterdim. Çocukluk hayalimi yaşamak anlatılmaz bir duyguydu.

Ancak artık vakit vedayı gösteriyor… Tüm teknik direktörlerime, teknik ekiplere, tüm takım arkadaşlarıma, kulübümüzün emekçi çalışanlarına ve Galatasaray’ın büyük taraftarına bana kattıkları ve yaşattıkları her şey için çok teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin”

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