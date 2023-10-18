Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar

Galatasaray Kulübü, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi çarpıcı bir karara imza attı.

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar

Editör: Hamza Özalkuş

Galatasaray'da cumartesi günü yapılacak Beşiktaş derbisi öncesi yeni forma kararı alındı.

Sarı kırmızılı takımın 1923’te giydiği çubuklu formalar dün 2 bin 599 liraya satışa çıkar çıkmaz bir saatte tükenince derbiye de aynı formalarla çıkma kararı alındı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseliyi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Galatasaray’a özel verdiği imzayı taşıyan yeni sezon 3. forması hem zafer dolu bir yüzyılın sembolü hem gelecek yüzyıllarda devam edecek zaferlerin sözü" ifadeleri kullanıldı.

Sarı kırmızılı futbolcuların cumartesi günü oynanacak karşılaşmada yeni formayla sahadaki yerini alacaği öğrenildi.

Kaptan Muslera da yeni formayla ilgili olarak, "Yeni zırhımız. Zaferlerle dolu bir yüzyılın sembolü ve daha nicelerinin sözü." ifadelerini kullandı.

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