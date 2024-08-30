Galatasaray'dan çok tartışılacak Muslera kararı

2011 yılında geldiği Galatasaray’da sayısız başarıya imza atan Fernando Muslera hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Geçtiğimiz sezonun sonunda sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşme yenileyen 38 yaşındaki file bekçisi için karar verildi. Yönetimin Uruguaylı kalecinin 1 yıllık opsiyonunu kullanmayı düşünmediği ifade edildi.
YERİNE KALECİ ARANIYOR
Galatasaray yönetiminin önümüzdeki sezon Muslera’nın yerini alacak bir isim için çalışmalara başladığı aktarıldı.
RAKİBİNE TEKME ATMIŞTI
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında rakibine tekme atarak kırmızı kart gören Muslera tepkilerin hedefi haline gelmişti. Oyuncunun UEFA tarafından 3-4 maçlık bir ceza alması bekleniyor.
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