Galatasaray'dan çok tartışılacak Muslera kararı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Galatasaray'dan çok tartışılacak Muslera kararı

Galatasaray yönetimi Fernando Muslera'nın sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı aldı.

2011 yılında geldiği Galatasaray’da sayısız başarıya imza atan Fernando Muslera hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Geçtiğimiz sezonun sonunda sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşme yenileyen 38 yaşındaki file bekçisi için karar verildi. Yönetimin Uruguaylı kalecinin 1 yıllık opsiyonunu kullanmayı düşünmediği ifade edildi.

YERİNE KALECİ ARANIYOR

Galatasaray yönetiminin önümüzdeki sezon Muslera’nın yerini alacak bir isim için çalışmalara başladığı aktarıldı.

RAKİBİNE TEKME ATMIŞTI

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında rakibine tekme atarak kırmızı kart gören Muslera tepkilerin hedefi haline gelmişti. Oyuncunun UEFA tarafından 3-4 maçlık bir ceza alması bekleniyor.

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