Beşiktaş sahaya Atatürk tişörtüyle çıktı. Alkış tufanı koptu

Kaynak: Haber Merkezi Selahattin Ekrekli
Beşiktaş sahaya Atatürk tişörtüyle çıktı. Alkış tufanı koptu
Beşiktaşlı futbolcular, Hatay maçı öncesi sahaya Atatürk tişörtleriyle çıktı, tribünlerde büyük coşku yaşandı.

Beşiktaş; Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi Tüpraş Stadı'nda 19 Mayıs coşkusu vardı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir gün önce kutlayan Siyah-Beyazlılar stadın birçok bölümü Atatürk ve Türk bayraklarıyla süslendi.

Beşiktaşlı oyuncular karşılaşma öncesi son hazırlıklarını yapmak için sahaya çıkarken üzerlerine özel bir tişört giydiler. Siyah-Beyazlılar sahaya Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı olan tişört ile çıktı.

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