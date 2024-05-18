Beşiktaş taraftarı seyirci kaldı. Küçük çocuk ders verdi

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor’u konuk ediyor.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelenin başlamasına dakikalar kala taraftarlar tribündeki yerlerini almaya başladı.

Karşılaşmayı Beşiktaş için Avrupa yolunda önem taşırken Hatayspor için de kümede kalmak için kritik durumda.

Oyuncuların maç öncesi ısındığı sırada bir yandan marşlar çalarken tribünlerin eşlik etmemesi dikkat çekerken küçük bir çocuk herkese ders verdi.

Ayağa kalkıp coşkulu bir şekilde şarkılara eşlik eden çocuk herkese taraftarlık dersi verdi.