Galatasaray'dan flaş Luyindama kararı

Galatasaray, kadro dışı kalan Demokratik Kongo'lu stoperi Luyindama ile ilgili kararını verdi

Galatasaray'dan flaş Luyindama kararı

Transfer döneminde hiçbir takımdan teklif alamayan Galatasaray'ın stoperi Demokratik Kongo vatandaşı olan Luyindama, çalışmalarına sezon başında özel antrenörüyle birlikte tek başına devam ediyordu.

Sarı Kırmızılılar'da kadro dışı olan Luyindama'nın sözleşmesi feshediliyor.

Fatih Terim döneminde, Standart Liege'den transfer edilen Kongolu oyuncu, geçirdiği sakatlık sonrası bir türlü eski formuna kavuşamamıştı.

Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek Luyindama'nın görüşme yapılarak mukavelesinin karşılıklı olarak sonlandırılacağı ifade edildi.

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