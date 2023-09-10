Galatasaray'dan flaş Okan Buruk kararı

Galatasaray'da üst üste yapılan astronomik transferler sonrası teknik direktör Okan Buruk'un ücretinin futbolcuların çok altında kaldığı ortaya çıkmıştı.

Sarı kırmızılı takımın hocasının da bu durumdan rahatsız olduğu ileri sürülmüştü.

Başkan Dursun Özbek'in bunun üzerine harekete geçtiği ve kararını verdiği ortaya çıktı.

Buna göre Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılacak ve aldığı ücret de iki katına çıkarılacak.

Galatasaray'ın başına geçerken 1+1 yıllık kontrata imza atan Okan Buruk, yıllık 23 milyon TL kazanıyordu.

Yeni sözleşmenin kısa süre içinde imzalanacağı öğrenildi.