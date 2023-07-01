Galatasaray'dan Kaan Ayhan kararı. Geleceği belli oldu

Sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla takıma katılan Kaan Ayhan'ın geleceği belli oldu.

Galatasaray'dan Kaan Ayhan kararı. Geleceği belli oldu

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Sarı Kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan’ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan bilgilendirmede Kaan Ayhan'la 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 2022/23 sezonunun devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak milli futbolcu, 6 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.

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