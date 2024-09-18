Galatasaray'dan kendisini 7 yere şikayet eden Fenerbahçe'ye sabotajlı yanıt

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'in yaptığı konuşmayı ve kendilerini 7 ayrı kuruma şikayet etmeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'A SABOTAJ YAPILIYOR”

Divan Kurulu'nda eylül ayı olağan toplantısında konuşan Metin Öztürk, "Çok yeni, birkaç dakika önce olduğu için bakamadım. Bu hafta sonu karışılacağımız kulübün hukukçu üyesi, başkanının talimatıyla gündemi karıştırmak ve Galatasaray camiasının üstünden kendince taraftarını konsolide etmek ve bu tarafa karşı sabotaj yapmak için açıklama yapmış. İki sene önce başkanı da seçimi bahane edip konuşacağım dedi, kaldı. Farklı bir hocaları geldi, değişik şeyler konuşuyor. Bir süredir anlamadığımız şekilde kulübümüz üzerinde suni gündemler yaratılıyordu. Üç ay önce göreve geldik, kolları sıvadık. 11 yıldır başarı elde edemiyorlar, en iyi bildikleri şeyi yapmaya karar vermişler” dedi.

Fenerbahçe, Galatasaray’ı 7 ayrı kuruma şikayet etti

“BU ORGANİZE KÖTÜLÜĞÜN MİMARI BELLİ”

Birilerinin Fethi Pekin’i görevlendirdiğini belirten Metin Öztürk, "Kendileri görevlendirilmiş, biri kaleme almış ve eline vermiş.. Tek rakibimiz kim? Galatasaray. O zaman bir nifak tohumu sokalım ve ayarlarını bozalım demişler. Galatasaray'ın ayarlarını 117 yıldır bozamamışlar. Onlar bizden iki yıl sonra kurulduğu için 117 yıl diyorum. Bir 117 yıl daha geçse bozamayacaklar. Yazdıklarını okumak bile istemiyorum. Bu organize kötülüğün mimarı belli. Organize kötülüğün temsilcisi az önce açıklama yapmış. Biz işimize bakacağız” dedi.

Bu sene sadece şampiyonluk hedeflerinin olmadığını belirten Öztürk, “Avrupa'da da başarıyla taraftarımızı mutlu edeceğiz. Bu çirkin şeye cevap vermeyeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ı Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı), SPK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve TFF'ye resmi olarak şikayet etti.