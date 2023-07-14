Galatasaray'dan Manchester United'ın yıldızına kanca

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi Manchester United'da forma giyen Fred için ilk teklifini yaptı.

Galatasaray'dan Manchester United'ın yıldızına kanca

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Yeni sezonda Avrupa’da başarı yakalamak için orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların bu doğrultuda İngiltere’den flaş bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı.

İLK TEKLİF YETERSİZ BULUNDU
Gazeteci Fabrizo Romano’nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Manchester United’ın Brezilyalı 10 numarası Fred için ilk teklifini yaptı. Yapılan görüşmelerin ardından Galatasaray’ın teklifini beklentilerinin çok altında bulan İngiliz ekibinin ise bu teklifi reddettiği iddia edildi.

ARAPLAR PEŞİNDE
Bu transfer döneminde Manchester United’dan ayrılması beklenen Fred için Suudi Arabistan ve bazı Premier Lig kulüplerinin de devrede olduğu ise gelen haberler arasında.

PERFORMANSI
2018 yılında Shaktar’dan 60 milyon Euro’ya transfer edilen Fred bu zamana kadar kırmızı şeytanlar ile 213 maça çıkarken bu maçlarda 14 gol 19 asist kaydetti.

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