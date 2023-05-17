Galatasaray'dan UEFA Kupası organizasyonu

Galatasaray ve Azerbaycan Spor Gazetecileri Derneği, özel maçta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'dan UEFA Kupası organizasyonu

Azerbaycan Spor Gazetecileri Derneği (AIJA), Galatasaray Spor Kulübü ve Azerbaycan Minifootball Federasyonu (AMF) tarafından Azfar Group ana sponsorluğunda ve Uluslararası Futvole Federasyonu'nun desteğiyle Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının 23. yılı, Haydar Aliyev'in 100.doğum günü münasebetiyle Florya Metin Oktay tesislerinde kardeşlik maçı yapılacak.
Bugün saat 17:00da Azerbaycan spor muhabirlerinden oluşan milli takım, karşılaşmada "Galatasaray"ın efsaneleri ile karşılaşacak.
Organizasyon AIJA başkan yardımcısı Anar Shabanoğlu'nun ve Azerbaycan gazetesi yazarı, CBC Sport televizyonu yorumcusu Elçin Cafarov'un girişimleri sonucu oynanacak.
Hazırlık maçına Hakan Balta, Ayhan Akman, Kerem İnan, Faruk Atalay ve diğer yıldızların katılması beklenirken, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan efsane takımın birçok oyuncusunun da maça konuk olarak katılması bekleniyor.
Spor muhabirlerinden oluşan Azerbaycan'ın başantrenörlüğünü mini futbol milli takımıyla Avrupa Şampiyonu olan Elshad Guliyev yapacak.

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