Galatasaray'dan Vedat Muric sürprizi

Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muric'i kadrosuna katmak için teklif yaptığı ileri sürüldü.

Galatasaray'dan Vedat Muric sürprizi

Yeni sezonda geniş bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bu kez de İspanya'nın Real Mallorca takımında forma giyen Vedat Muric için teklif yaptığı iddia edildi.

Muric, Süper Lig'de Giresunspor, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor formalarını da giymişti. Çaykur Rizespor'da Okan Buruk'la birlikte çalışmıştı.

Beinsports'un haberine göre; sarı kırmızılı kulüp Real Mallorca ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Muric'i kiralamak için ilk teklifini yaptı ve cevap beklemeye başladı.

Muric'in de Şampiyonlar Ligi ve Okan Buruk nedeniyle Galatasaray'a gelmek istediği ifade edildi.

Muric, geçtiğimiz sezon oynadığı 35 maçta 15 gol atarken 3 de asist yapmıştı.

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