Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu

Galatasaray Gaziantep'te 3-0 kazandı, kazanmasına ama gelecek adına endişe yarattı.

Ben bu takımın uzun süredir 60 dakika boyunca bu kadar tutuk, bu kadar üretimden uzak ve bu kadar hata yaptığı bir maçını izlememiştim.

Gaziantepspor bu geceye kadar üç maçta sıfır puan çekmiş bir takım.

Üstelik iki beki de yok.

Biri hayatında ilk kez orada oynuyor.

Kolu kanadı kırık anlayacağınız.

Böyle zayıf bir takım karşısında daha 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun öne geçen Galatasaray, 60 dakika boyunca galibiyeti riske sokuyorsa, Okan Buruk'un oturup defalarca düşünmesi gerekiyor;

Neden koskoca 60 dakika pozisyon üretemedik, aksine pozisyon verdik?

Hazırlık maçlarından beri aynı şeyi yazıyoruz.

Galatasaray hücumdayken, topu kaptırdı mı, savunması çok dağınık yakalanıyor.

Hücum oyuncuları desteğe gelmiyor.

Orta saha geçen seneki dinamikliğinden çok uzak, çok pas hatası yapıyor.

Bu sorunu bir türlü gideremediler.

Gaziantep bu nedenle zaman zaman tehlikeli pozisyonlar buldu. Özellikle Furkan ve Maxim son vuruşlarda biraz dikkatli olsa işin rengi değişirdi.

Galatasaray'ı kurtaran 65.dakikada İcardi'nin golü oldu.

Skoru 2-0'a getiren bu golde Kerem Aktürkoğlu'nun rolü büyüktü.

Bu gol Gaziantep'in direncini kırdı. Ardından bir de 73'de İcardi'nin penaltı golü gelince ev sahibi tamamen havlu attı.

Diyeceksiniz ki, deplasmanda 3-0 kazanmış bir takımın eleştirisi olur mu?

Olur.

60 dakika top oynamazsan olur

Evet "üç" oldu ama "güç" oldu.

Kanatlar iyi çalışmadı.

Orta saha üretimden uzaktı.

Savunmada çok hata yapıldı.

Ya İcardi olmasa ne olacaktı?

Açık konuşmakta fayda var.

Galatasaray bu futbolla Şampiyonlar Ligi'ndeki o zor grupta sıfır çeker.

Oysa bu muhteşem kadro sıfır çekmek için değil, gruptan çıkmak için kuruldu.

Bir söz de Tete'ye.

Brezilyalı Süper Lig'de ilk kez forma giydi.

Kalitesi tartışılmaz.

Hücumda iyi işler de yapıyor ama savunma yönü sıfır. Oysa Rashica savunmada da vardı.

Bir de arkadaş her dokunuşta insan kendini yere atar mı?

Çıt kırıldım mı, yoksa hakemi mi aldatmaya çalışıyor anlamadım.