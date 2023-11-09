Galatasaray'ı Okan Buruk yaktı. Sedat Kaya yazdı

Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya, Galatasaray'ın Bayern Münih'e mağlup olduğu maçı yazdı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'ı Okan Buruk yaktı. Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya /YENİÇAĞ

Galatasaray 15 gün önce İstanbul'da Bayern Münih'i resmen ezmişti.
Maçı son bölümde kaybetmiş ama 70 dakika sürekli hücum ağırlıklı muhteşem bir futbolla dudak ısırtmıştı.
Bu gece Münih'te aynı performansı sergilemesi elbette beklenemezdi.
Sarı Kırmızılar önde basmak yerine daha tedbirli, daha risksiz, daha savunma ağırlıklı bir futbolu tercih etti.
Saldırmak yerine önce durdurmak.
Bu nedenle orta sahayı mümkün olduğu kadar güçlü tuttu.
İlk 45'te Bayern Münih üstün görünse de sadece 2 net gol pozisyonu bulabildi.
Onlarda da Muslera devreye girdi.
Hanry Kane'nin taşıdığı toplarla Galatasaray savunmasını arkasına sarkan Coman ve Musiala'nın çok önemli pozisyonuna Arjantinli geçit vermedi.
Sarı Kırmızılar İcardi'yi besleyemeyince pozisyon kısırlığı yaşadılar.
Ziyech'in çok top kaybetmesi hucüm organizasyonlarını olumsuz etkiledi.
Buna rağmen ilk yarının son dakikalarında Bayern kalesine inen Galatasaray Kerem ve Ziyech ile iki pozisyon buldu ama son vuruşlarda başarılı olamadı.
İkinci yarıda Galatasaray daha etkili oynamaya başladı.
Özellikle sağda Ziyech'in yerine Barış Alper'in oyuna girmesiyle Galatasaray önde basmaya başladı ve Bayern'in hucüma çıkmasını zorlaştırdı.
Maçta tam dengelenmişken Okan Buruk 70.dakikada sürpriz bir hamle ile İcardi'yi oyundan aldı.
Olacak iş değil.
Tamam İcardi o dakikaya kadar etkisizdi ama ölüsü bile Bayern savunmasını tedirgin ediyordu.
İki Bayernli onu tutmak zorunda kalıyordu.
Okan Buruk bununla da yetinmedi, Angelino ve Zaha gibi iki önemli yıldızını da kenara çekti.
Bayern Münih'in ekmeğine yağ sürmekti bu.
Bu üç futbolcunun çıkmasının ardından Bayern de sahasından çıkıp Galatasaray kalesine yüklenmeye başladı.
Hanry Kane 2 dakikada 2 gol atarak faturayı ağır kesti.
Uzatma dakikalarında
Bakumbu skoru 2-1'e getirse de bu yenilgiyi önleyemedi.
Özetle yazık oldu.
Okan Buruk yaptığı değişikliklerle iyş mücadele eden Galatasaray'ın yenilgisinde başrolü oynadı.

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