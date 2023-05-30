Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu. Galatasaray'ı hangi teknik direktörler şampiyon yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kazandı.
Okan Buruk, sarı kırmızılı takımı şampiyonluğa ulaştırarak tarihteki yerini aldı.
Peki Galatasaray'ı hangi teknik direktörler şampiyon yaptı. İşte o liste:
Fatih Terim (8): 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019
Brian Birch (3): 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973
Gündüz Kılıç (2): 1961-1962, 1962-1963
Tomislav Kaloperovic (1): 1968-1969
Jupp Derwall (1): 1986-1987
Mustafa Denizli (1): 1987-1988
Karl Heinz Feldkamp (1): 1992-1993
Rainer Hollmann (1): 1993-1994
Mircea Lucescu (1): 2001-2002
Erik Gerets (1): 2005-2006
Cevat Güler (1): 2007-2008
Hamza Hamzaoğlu (1): 2014-2015