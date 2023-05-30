Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu. Galatasaray'ı hangi teknik direktörler şampiyon yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de 23. kez şampiyon oldu. Galatasaray'ı hangi teknik direktörler şampiyon yaptı.

Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu. Galatasaray'ı hangi teknik direktörler şampiyon yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kazandı.

Okan Buruk, sarı kırmızılı takımı şampiyonluğa ulaştırarak tarihteki yerini aldı.

Peki Galatasaray'ı hangi teknik direktörler şampiyon yaptı. İşte o liste:

Fatih Terim (8): 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019

Brian Birch (3): 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973

Gündüz Kılıç (2): 1961-1962, 1962-1963

Tomislav Kaloperovic (1): 1968-1969

Jupp Derwall (1): 1986-1987

Mustafa Denizli (1): 1987-1988

Karl Heinz Feldkamp (1): 1992-1993

Rainer Hollmann (1): 1993-1994

Mircea Lucescu (1): 2001-2002

Erik Gerets (1): 2005-2006

Cevat Güler (1): 2007-2008

Hamza Hamzaoğlu (1): 2014-2015

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