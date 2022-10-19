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  • Galatasaray'ın 7 attığı Kastamonuspor maçındaki çarpıcı detayı açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yaz

Galatasaray'ın 7 attığı Kastamonuspor maçındaki çarpıcı detayı açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

''Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kastamonuspor ile oynadığı maçı beklendiği gibi zorlanmadan kazandı.''

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 22:59
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Galatasaray'ın 7 attığı Kastamonuspor maçındaki çarpıcı detayı Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Galatasaray'ın 7 attığı Kastamonuspor maçındaki çarpıcı detayı açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Kimse sürpriz beklemiyordu zaten. Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan futbolcuların nasıl oynayacaklarıydı merak edilen.

Okan Buruk da merak ediyor olmalıydı ki; ligdeki Kayserispor maçında oynayanların hiçbirine yer vermedi ilk onbirde. Bir de çift santrfor denedi Okan hoca. Bunu ligde de uygulayacak mı acaba?

Okan Kocuk, Leo Dubois, Mathias Ross, Emin Bayram, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Yusuf Demir, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis 11'ini sahaya sürdü.

İlk dakikalarda bu futbolcular birbirlerini ilk kez görmüşcesine uyumsuzdular ama giderek ısındılar. Zaten Kastamonuspor'un da fazla direnecek gücü yoktu. Her şey ilk gole bakardı. İlk golden sonra gerisi de çorap söküğü gibi geldi.

Galatasaray'da ilk kez ilk onbirde sahaya çıkan üç futbolcu vardı. Mathias Ross, Milot Rashica ve Yusuf Demir. 

Bu üçlüden en dikkat çeken isim Rashica oldu. Kosovalı futbolcu ilk golde şutu çeken isimdi, top rakibe çarpıp filelere gitti. Gomis'e golü nefis bir pasla attırdı. Bir de gol attı. İlk maç için rakip kim olursa olsun başarılı bir grafik bu. Sonra nedendir bilmem; Okan Buruk oyundan alıverdi onu.

Galatasaray'da gençler var ama sahadaki en genç adam sanki Gomis'ti. Gol atmasını bırakın bir kenara... Rakip Fenerbahçe'ymiş gibi canla başla çalıştı. Savunmadan kaç top çıkardı, sayısını unuttum. Sahada basmadık yer bırakmadı. Teknik direktör Okan Buruk'a "Icardi'ye takılıp kalma, beni de unutma" demek istedi sanırım.

Bu maçta Seferovic de gol attı! Şaşırdınız mı? Evet; bu Seferovic'in sarı kırmızılı formayla attığı ilk gol olarak deftere yazıldı.

Kerem'in oyuna girmesi daha da hareketlendirdi oyunu. 5. golü nefis bir ortayla attıran Kerem, 6. golü de kendisi attı zaten. 7. golü ise oyuna giren genç Hamza Akman attı. Ondan çok sevinen tribündeki babası Ayhan Akman'dı. Gözyaşlarını tutamadı.

Golleri bir daha hatırlayalım: Ramazan Işık (KK), Seferovic, Gomis, Rashica, Ross, Kerem, Hamza.

7-0'lık galibiyet çok havalı duruyor. Uzun süre sonra ilk kez bu kadar farklı kazandı sarı kırmızılı takım. Rakip zayıf da olsa Galatasaraylıları umutlandıran bir skor bu. Bu maçta bile tribünleri neredeyse dolduran sarı kırmızılı taraftarlar da bekliyordu bunu; Kayserispor maçından sonra iyi moral oldu.

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