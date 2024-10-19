Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Milli araya lider giren Galatasaray, saat 19:00'da Antalyaspor'a konuk oluyor. İlk 11'ler belli oldu.

Galatasaray, lider girdiği milli aranın ardından ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkıyor. Sarı kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.

Kerem Demirbay hastalığı nedeniyle Antalya kafilesinde yer almadı. Elias Jelert ve Yusuf Demir'se teknik heyetin kararıyla İstanbul'da kaldı.

Alex de Souza liderliğindeki Antalyaspor ise ligde 8 puanla 14. sırada yer alıyor.
Corendon Airlines Park'ta saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

İLK 11'LER
Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray Kaluzinski, Petrusenko, Townsend, Larsson, Djenepo, Samudio.

Galatasaray: Muslera-Kaan-Sanchez-Abdülkerim-Jakobs-Sallai-Torreira-Sara-Yunus-Mertens-Icardi.

Son Haberler
Zafer Partililer İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önünden haykırdı: Terörist doktor istemiyoruz!
Zafer Partililer İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün önünden haykırdı: Terörist doktor istemiyoruz!
Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Vatandaşa ‘tasarruf’ Diyanet’e dev bütçe. 6 bakanlığı geride bıraktı
Vatandaşa ‘tasarruf’ Diyanet’e dev bütçe. 6 bakanlığı geride bıraktı
İsrail Beyrut’u vurdu! Belediye Başkanı da öldü
İsrail Beyrut’u vurdu! Belediye Başkanı da öldü
Çorlu’da çöp ev isyanı
Çöp ev isyanı