Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, lider girdiği milli aranın ardından ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkıyor. Sarı kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.
Kerem Demirbay hastalığı nedeniyle Antalya kafilesinde yer almadı. Elias Jelert ve Yusuf Demir'se teknik heyetin kararıyla İstanbul'da kaldı.
Alex de Souza liderliğindeki Antalyaspor ise ligde 8 puanla 14. sırada yer alıyor.
Corendon Airlines Park'ta saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray Kaluzinski, Petrusenko, Townsend, Larsson, Djenepo, Samudio.
Galatasaray: Muslera-Kaan-Sanchez-Abdülkerim-Jakobs-Sallai-Torreira-Sara-Yunus-Mertens-Icardi.