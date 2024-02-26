Galatasaray'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk kararını verdi

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Galatasaray'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk kararını verdi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezalı Icardi'nin yokluğunda santrfor bölgesinde Carlos Vinicius'a görev verdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta oynanacak mücadelenin başlama saati 20.00.

Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği maçta VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapacak.

Her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Davinson, Nelsson, Köhn, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Carlos Vinicius

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Antalyaspor: Helton, Bahadır, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Erdoğan, Kałuziński, Ufuk, Streek, Veysel

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