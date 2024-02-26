Galatasaray taraftarı sahaya çıkar çıkmaz tepki gösterdi. Kulakları sağır eden ıslık

Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala maçın hakemleri ısınmak için sahaya çıktı.

O esnada tribünlerden kulakları sağır edecek şekilde ıslık sesi yükseldi.

Zorlu karşılama öncesi Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de açıklamalarıyla Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekmişti.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Galatasaray maçı için kötü şeyler duyduklarını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Biz her maça puan ve puanlar için çıkıyoruz. Bugün bizim için Galatasaray ile oynamamız fark etmiyor. Önemli olan katledilmememiz. Bugün korkum bu. Bize çok ciddi istihbaratlar geliyor. 'Üzerinize gelinecek bazı konularda' deniyor.