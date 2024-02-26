Galatasaray 10 dakikada 1 milyonu buldu. Hedefte Fenerbahçe ve TFF var

Kaynak: AA
Galatasaray 10 dakikada 1 milyonu buldu. Hedefte Fenerbahçe ve TFF var
Galatasaray'dan Fenerbahçe ve TFF'ye yönelik paylaşım geldi. İki kulüp arasında gerginlik tırmanıyor.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yönelik paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye verilen bir maç men cezasının onanmasının ardından bu cezayı az bulan Fenerbahçe'nin yanı sıra TFF'ye tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesajda, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı şampiyonluğumuzla yeneceğiz." ifadesi kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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Bu paylaşımda Fenerbahçe ile TFF etiketlenirken, iki hesabın arasına "el sıkışma" emojisi konuldu.

Galatasaray'ın tweeti kısa sürede 1 milyon kez görüntülendi.

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