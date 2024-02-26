VAR Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi

Selahattin Ekrekli
VAR Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi
Galatasaray'ın ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golü VAR'dan döndü.

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı maçta 45+1. dakikada ikinci golü attı.

Bu dakikada sağ kanattan gelen ortaya Carlos Vinicius kafayı vurdu ama kaleci Helton topu çıkardı. Pozisyonun devamında Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi.

Ancak yardımcı hakem, Carlos Vinicius'un ofsayt olduğunu belirterek bayrağı havaya kaldırdı ve gol iptal edildi.

Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'dan uyarı aldıktan sonra oyunculara durun dedi ve oyunu devam ettirmedi. Yapılan inceleme sonrası Galatasaray'ın golü ofsayt olmadığı için geçerli sayıldı.

Yardımcı Otomatik Ofsayt Sistemi, Carlos Vinicius'un ofsayt olmadığını gösteren bir görüntü verdi.

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