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Ryan Babel'den flaş hamle

Galatasaray'ın eski oyuncusu Ryan Babel'den flaş bir hamle geldi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 09:46
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Galatasaray'ın eski oyuncusu Ryan Babel, alacakları için FIFA'ya gitti

Ryan Babel'den flaş hamle
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Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da Ryan Babel alacaklarını faiziyle birlikte istedi. Hollandalı futbolcu kontratından kalan 1.3 milyon euro'yu faizleriyle talep etti.

Babel, sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktı. Rakip ağları 17 defa havalandırırken, 8 asist yaptı.

Aslan'da kötü bir performans sergilediği için sezon başında yollar ayrılmıştı. Eyüpspor'a imza atmıştı..

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