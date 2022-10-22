Ryan Babel'den flaş hamle

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da Ryan Babel alacaklarını faiziyle birlikte istedi. Hollandalı futbolcu kontratından kalan 1.3 milyon euro'yu faizleriyle talep etti.

Babel, sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktı. Rakip ağları 17 defa havalandırırken, 8 asist yaptı.

Aslan'da kötü bir performans sergilediği için sezon başında yollar ayrılmıştı. Eyüpspor'a imza atmıştı..