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  • Ryan Babel Türkiye'deki iPhone fiyatlarına tepki gösterdi

Ryan Babel Türkiye'deki iPhone fiyatlarına tepki gösterdi

Süper Lig’de son olarak Galatasaray forması giyen Ryan Babel, Türkiye'de iPhone fiyatlarına yakındı. Babel, kendi ülkesi Hollanda ve Türkiye'deki iPhone fiyatlarını karşılaştırdı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 16:03
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Eski Galatasaraylı Ryan Babel Türkiye'deki iPhone fiyatlarına tepki gösterdi

Ryan Babel Türkiye'deki iPhone fiyatlarına tepki gösterdi
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Galatasaray'dan ayrılarak Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaşan 35 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı son paylaşımda iPhone 14'ün fiyatına adeta isyan etti.

Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel'in "Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro ödüyorsunuz"  diyerek paylaştığı iPhone 14 isyanı sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye’de yaklaşık 30 bin TL’ye satışa sunulan iPhone 14, diğer ülkelerde yarı fiyatına satılıyor. iPhone 14, ABD’de 15 bin TL’ye, Almanya’da 18.2 bin TL’ye, İngiltere’de 17.8 bin TL’ye satışa sunuldu. 

İşte o paylaşım:

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Burdan yak
18.09.2022 16:55
soygun politikası yapanları tanımıyor demekki  
 
Abbas
18.09.2022 16:50
Bizim uçan, yüzen, yazlık ve kışlık saraylarımız 25 bin makam aracımız var, bunlar itibarımız ve masrafı var, o yüzden kazık fiyat, sen de zamanla bize hak verirsin !!!! Akılsız başın yükünü ayaklar  
 
Sigun
18.09.2022 16:24
Dolarla mı maaş alıyorsunuz 💵  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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