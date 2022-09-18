Ryan Babel Türkiye'deki iPhone fiyatlarına tepki gösterdi

Galatasaray'dan ayrılarak Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaşan 35 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı son paylaşımda iPhone 14'ün fiyatına adeta isyan etti.



Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel'in "Hollanda'da 1400 euro olan iPhone için Türkiye'de 2400 euro ödüyorsunuz" diyerek paylaştığı iPhone 14 isyanı sosyal medyada gündem oldu.



Türkiye’de yaklaşık 30 bin TL’ye satışa sunulan iPhone 14, diğer ülkelerde yarı fiyatına satılıyor. iPhone 14, ABD’de 15 bin TL’ye, Almanya’da 18.2 bin TL’ye, İngiltere’de 17.8 bin TL’ye satışa sunuldu.



İşte o paylaşım:

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