Galatasaray’ın eski teknik direktörü kararını verdi

Editör: Ufuk Cingöz

Sezon başında takımın başına getirilen Hırvat teknik adam Igor Tudor, Ajaccio ile karşılacakları maçın öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Marsilya’da ki geleceği hakkında konuşan Igor Tudor, ayrılık kararını şu sözlerle açıkladı:

"Benim için güzel bir tecrübe oldu. Kulübü, göreve geldiğim zamana göre daha iyi bir pozisyonda bıraktığım için mutlu ve gururluyum. Burada yüzde yüzümü verdiğime inanıyorum. Bu sene çok şey yaşadık. Marsilya'da geçirdiğim bir yıl, başka bir kulüpteki 2 veya 3 seneye bedel diye düşünüyorum. En azından ben bu şekilde hissediyorum. Ayrılık kararını tamamen kişisel sebeplerden dolayı aldım. Bir kulüple anlaşmam olmadı."

27 GALİBİYET ALDI

Igor Tudor, yönetiminde Marsilya bu sezon 47 maçta 27 galibiyet 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

(NTV Spor)