Galatasaray'ın kadrosunu gören Manchester United taraftarı 'ayy diyerek' kendinden geçti

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'la eşleşti.

Kura çekimini sonrasında canlı yayında olan Manchester United taraftarının Galatasaray tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın kadrosunu saymaya başlayan İngiliz devinin taraftarı yıldız isimleri görünce kendinden geçti.

MAnchester taraftarı, "Zaha'ya sahipler. İyi bir takıma sahipler. Zaha... Kahretsin... Ziyech, Angelino... Adamım... Tete.. Büyük ve iyi bir takım" diyerek şaşkınlığını giyleyemedi.

BİR BAŞKA MANCHESTER TARAFTARI BÖYLE TEPKİ VERDİ