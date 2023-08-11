Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Dikkat çeken Zaha detayı

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaşacakları maçın kamp kadrosunu açıkladı.

KAYNAK: AA
Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Dikkat çeken Zaha detayı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Zaha ve Kerem Demirbay da Kayseri kafilesinde yer aldı.

Galatasaray'ın Mondihome Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Karımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu, Berk Balaban.

(AA)

Öne Çıkanlar
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Sporun 1 numarası Şansal Büyüka Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değerlendirdi
Sporun 1 numarası Şansal Büyüka Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değerlendirdi
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Son Haberler
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri tehlikeli sınıfına alındı Güncel
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri tehlikeli sınıfına alındı
Kontrolden çıkan TIR gişelerde bekleyen 3 otomobile çarptı: İşte o anlar Güncel
Kontrolden çıkan TIR gişelerde bekleyen 3 otomobile çarptı: İşte o anlar
A Mi,lli Takım'ın kadrosu duyuruldu Spor
A Mi,lli Takım'ın kadrosu duyuruldu
Türkiye'yi 7 ayda yaklaşık 692 bin kruvaziyer yolcusu ziyaret etti. İşte en fazla kruvaziyerin geldiği 5 liman Ekonomi
Türkiye'yi 7 ayda yaklaşık 692 bin kruvaziyer yolcusu ziyaret etti. İşte en fazla kruvaziyerin geldiği 5 liman
Van’da 2 günlük yasaklama Güncel
Van’da 2 günlük yasaklama
Meteorolojiden ‘sıcak hava’ uyarısı: İşte o iller Güncel
Meteorolojiden ‘sıcak hava’ uyarısı: İşte o iller
Emine Erdoğan'dan ‘deniz kaplumbağası’ paylaşımı Güncel
Emine Erdoğan'dan ‘deniz kaplumbağası’ paylaşımı