Zaha'nın süt ile imtihanı. Süt yerine ayran aldı, onu da yoğurt zannetti

Galatasaraylı yıldız Wilfried Zaha'nın ayran ile olan imtihanı gündem oldu.

Zaha'nın süt ile imtihanı. Süt yerine ayran aldı, onu da yoğurt zannetti

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Galatasaray'ın Crystal Palace'tan transferi Wilfried Zaha'nın yaşadığı olay sosyal medyada gündem oldu.

Yıldız futbolcu, Instagram hesabından ayran şişesinin fotoğrafını paylaşarak, "Alışverişe gittim ve süt olduğunu düşünerek aldığım şey yoğurt çıktı. Görünüşe göre sonraki sefere kadar yoğurt ve mısır gevreği yiyeceğim." notunu düştü.

Zaha'nın hesabına gelen 'süt değil ayran' yorumlarına ise ''Tamam yoğurt da değil'' yazdı.

Yıldız isim son olarak 'Ayran ve kebab. Teşekkürler Türk arkadaşlarım' ifadesini kullandı.

Zaha'nın bu olayı hem güldürdü, hem de sosyal medyada çok konuşuldu.

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