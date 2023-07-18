Galatasaray'ın kamp karnesi. Bu 8 futbolcuya dikkat

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da yaptığı kampı tamamladı.

Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında 8 Temmuz'da başlayan ve 11 gün süren kampta sarı-kırmızılılar, kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi.

Galatasaray, kampta oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Kamptaki ilk maçında Macaristan'ın Kisvarda ekibini 2-0 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı. Üçüncü hazırlık maçında Macar ekibi Csakvar'ı 4-2 mağlup eden Galatasaray, son maçında ise Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-0 yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, Sturm Graz karşılaşmasının ardından İstanbul'a dönmek için Graz Havalimanı'na hareket etti.

Galatasaray, İstanbul'da bir gün izin yaptıktan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle 26 Temmuz'da yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başlayacak.

Galatasaray'ın Avusturya kampında bazı futbolcular etkili performanslarıyla dikkati çekti.

Sarı-kırmızılıların kampı 31 futbolcu ile başlarken, yeni transferler Angelino ve Halil Dervişoğlu da takıma Avusturya'da dahil oldu.

Futbolculardan Lucas Torreira Türkiye'de Hull City ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kampın hemen başında tedavi olmak için Portekiz'e giderken, Sergio Oliveira da kas ağrıları nedeniyle kampın büyük bölümünde takımdan ayrı çalıştı.

Kampta Kerem Aktürkoğlu, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Sacha Boey, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Olimpiu Morutan ve Kazımcan Karataş performanslarıyla öne çıkan isimler oldu.

(AA)

