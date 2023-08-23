Galatasaray'ın Molde maçı ilk 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Galatasaray, Molde'ye konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray'ın Molde maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'ye konuk oluyor.

2. ön eleme turunda Zalgiris'i ve 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı eleyen Sarı Kırmızılılar, Norveç'te avantaj peşinde koşacak.

Galatasaray, son olarak ligde oynanan Trabzonspor'u yenerek Norveç'e moralli gitti.

Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Manssverk, Breivik, Haugen, Eikrem, Brynhildsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi

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