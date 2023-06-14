Galatasaray'ın orta sahası Tottenham'dan geliyor

Galatasaray'ın transfer çalışmalarında ortaya sürpriz bir isim atıldı.

Galatasaray'ın orta sahası Tottenham'dan geliyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Sarı kırmızılıların İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Malili orta saha Yves Bissouma'yı gündemine aldığı ileri sürüldü.

Fransız basını sarı kırmızılıların 26 yaşındaki oyuncu için harekete geçtiğini, Tottenham'ın da 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu ile yollarını ayırmak istediğini yazdı.

Haberde Bissouma'nın satılması halinde Tottenham'ın Moises Caicedo veya Franck Kessie'den birini kadrosuna katacağı ifade edildi.

Bissouma, geçtiğimiz sezon başında 29.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Brighton'dan Tottenham'a transfer olmuştu.

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