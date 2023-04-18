Galatasaray'ın penaltı isyanı

Corendon Alanyaspor, Galatasaray'a karşı 15. dakikada penaltı kazandı.

Galatasaray'ın 1-0 öne geçmesinden saniyeler sonra Alanyasporlu Yusuf Özdemir, ceza sahası sol çaprazından içeri girdi. Yusuf Özdemir ortasını yaptıktan sonra yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen, Yusuf'un Sacha Boey'in müdahalesi sonrası yerde kaldığını belirteren penaltı noktasını gösterdi.

Galatasaraylı futbolcular, penaltı kararına uzun süre itiraz etti ancak VAR'dan da aksi yönde bir bildirim gelmedi.

17. dakikada penaltı vuruşu için Efecan Karaca beyaz noktaya geldi ve topu ağlara gönderdi.

1. haftadan sonra ilk kez aleyhine penaltı çalınan Galatasaray, bu sezon ilk kez penaltı vuruşundan topu ağlarına gönderdi. 1. haftadaki penaltı pozisyonunda Antalyasporlu Luiz Adriano, fırsatı değerlendirememişti.