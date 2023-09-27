Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih revire döndü. Üst üste 4. sakatlık

Bayern Münih'te Müller, Kim Min Jae, Upomecano ve de Ligt'in sakatlığının ardından Gnabry'de kolunu kırdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih revire döndü. Üst üste 4. sakatlık

Editör: Barış Atakan

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Bayern Münih'te flaş bir sakatlık yaşandı.

Bundesliga devinin Almanya Kupası'nda Preussen Münster ile oynadığı karşılaşmada Gnabry sakatlanarak sahadan ayrıldı.

Bayern Münih'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Serge Gnabry'nin kolunda kırık meydana geldiğini belirtildi. Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Serge Gnabry’nin kolu kırıldı. Yarın ameliyat olacak ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak" ifadelerini kullandı.

Münih daha önce de; Müller, Kim Min Jae, Upomecano ve de Ligt'in sakat olduğunu açıklamıştı.

Sarı-kırmızılılar 24 Ekim'de Bayern Münih ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

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