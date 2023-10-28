Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi. Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Rizespor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi. Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.

Evindeki son lig maçında Beşiktaş'ı yense de Galatasaray, hafta içinde Bayern Münih'e Devler Ligi'nde mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar, mağlubiyetin yaralarını sarmak için sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıkacak.

İlhan Palut'un Rizespor'u da üç puan peşinde olacak. Orta sıralarda 14 puanda olan Karadeniz ekibi, puan veya puanlar alması halinde üst sıralar için yarışın içine girecek.

Öte yandan Bayern Münih maçına sakat çıkan Icardi, bu maçta da ilk 11'deki yerini aldı.

Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;

Rizespor: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Mithat, Olawoyin, Sauer, Zeqiri, Minchev

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Öne Çıkanlar
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Son Haberler
Uçaktan atlayan bordo bereliler, gökyüzünde '100' rakamı oluşturdu Gündem
Uçaktan atlayan bordo bereliler, gökyüzünde '100' rakamı oluşturdu
Kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve otomobile çarptığı kaza, kamerada Gündem
Kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve otomobile çarptığı kaza, kamerada
Arazi kavgasında yeğenini tüfekle vurarak öldürdü Yaşam
Arazi kavgasında yeğenini tüfekle vurarak öldürdü
1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı motosiklet kazası kamerada Gündem
1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı motosiklet kazası kamerada
Eslem Zehra, arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulundu Gündem
Eslem Zehra, arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulundu
İlkay Gündoğan başladı Real Madrid bitirdi. Volkan Aliakar yazdı Spor
İlkay Gündoğan başladı Real Madrid bitirdi. Volkan Aliakar yazdı
Fatih'te eşya koyma kavgası: 3 yaralı Gündem
Fatih'te eşya koyma kavgası: 3 yaralı