Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi. Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.

Evindeki son lig maçında Beşiktaş'ı yense de Galatasaray, hafta içinde Bayern Münih'e Devler Ligi'nde mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar, mağlubiyetin yaralarını sarmak için sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıkacak.

İlhan Palut'un Rizespor'u da üç puan peşinde olacak. Orta sıralarda 14 puanda olan Karadeniz ekibi, puan veya puanlar alması halinde üst sıralar için yarışın içine girecek.

Öte yandan Bayern Münih maçına sakat çıkan Icardi, bu maçta da ilk 11'deki yerini aldı.

Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;

Rizespor: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Shelvey, Mithat, Olawoyin, Sauer, Zeqiri, Minchev

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi