Icardi uyuşturucu bağımlısı olur: Okan Buruk'a doktor uyarısı

Fotospor'un haberine göre Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarına idman yapmadan sadece iğne olarak çıkan Mauro Icardi, Okan Buruk ile kulüp doktoru Yener İnce'nin aralarını açtı.

Buruk kendi döneminde de oyuncuların oynamak için iğne olduklarını hatırlattı.

Arjantinli yıldızın futbol oynama isteğine saygı duyacağını iletti. İnce ise sürekli iğne olarak oynamanın Icardi'de kas kaybına neden olacağını anlattı.

"BİR NEVİ UYUŞTURUCU"

Bugünü kurtarabileceklerini ancak ilerleyen dönemde Arjantinli oyuncunun acı eşiğinde sorun olabileceğinden bahsetti.

Bazı durumlarda futbolcuların iğne bağımlılığı yaptığını sonunda verilen ilacın bir nevi uyuşturucu olduğunu anlattı.

Mauro Icardi'nin en azından 3 hafta dinlenmesini önerdi. Bu dinlenmenin sakatlığının geçmesine yardım edeceğini söyledi.

ORTAK FİKRE VARACAKLAR

Mauro Icardi, Yener İnce ve Okan Buruk hafta sonunda oynanacak Kasımpaşa maçından önce son bir görüşme daha yapacak. Üçlü fikirlerini masaya yatıracak. Ortak bir fikre varılıp uygulanacak.