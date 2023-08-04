Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Dikkat çeken Zaha ve Icardi kararı

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ön eleme 3. Turunda karşı karşıya geleceği Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Dikkat çeken Zaha ve Icardi kararı

Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 3. Turunda karşı karşıya geleceği Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Mauro Icardi ve Wilfried Zaha ve Günay Güvenç kendisine kadroda yer bulurken Kerem Demirbay, Yusuf Demir ve Olimpiu Morutan kadroya dahil edilmedi.

GALATASARAY’IN BİLDİRDİĞİ KADRO

Kaleciler: Fernando Muslera Günay Güvenç Berk Balaban

Savunma: Leo Dubois Angelino Kaan Ayhan Victor Nelsson Emin Bayram Abdülkerim Bardakcı Kazımcan Karataş Sacha Boey

Orta Saha: Fredrik Midtsjö Berkan Kutlu Sergio Oliveira Lucas Torreira

Forvet: Kerem Aktürkoğlu Mauro Icardi Dries Mertens Yunus Akgün Wilfried Zaha Nicolo Zaniolo Halil Dervişoğlu Barış Alper Yılmaz Cedric Bakambu

B LİSTESİ

Kaleci: Jankat Yılmaz

Savunma: Ali Turap Bülbül Metehan Baltacı

Orta Saha: Caner Doğan Baran Aksaka Hamza Akman Efe Akman

Forvet: Baran Demiroğlu

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