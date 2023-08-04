Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Dikkat çeken Zaha ve Icardi kararı

Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 3. Turunda karşı karşıya geleceği Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Mauro Icardi ve Wilfried Zaha ve Günay Güvenç kendisine kadroda yer bulurken Kerem Demirbay, Yusuf Demir ve Olimpiu Morutan kadroya dahil edilmedi.

GALATASARAY’IN BİLDİRDİĞİ KADRO

Kaleciler: Fernando Muslera Günay Güvenç Berk Balaban



Savunma: Leo Dubois Angelino Kaan Ayhan Victor Nelsson Emin Bayram Abdülkerim Bardakcı Kazımcan Karataş Sacha Boey



Orta Saha: Fredrik Midtsjö Berkan Kutlu Sergio Oliveira Lucas Torreira



Forvet: Kerem Aktürkoğlu Mauro Icardi Dries Mertens Yunus Akgün Wilfried Zaha Nicolo Zaniolo Halil Dervişoğlu Barış Alper Yılmaz Cedric Bakambu

B LİSTESİ

Kaleci: Jankat Yılmaz



Savunma: Ali Turap Bülbül Metehan Baltacı



Orta Saha: Caner Doğan Baran Aksaka Hamza Akman Efe Akman



Forvet: Baran Demiroğlu