Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Dikkat çeken Zaha ve Icardi kararı

Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 3. Turunda karşı karşıya geleceği Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Galatasaray’ın yeni transferlerinden Mauro Icardi ve Wilfried Zaha ve Günay Güvenç kendisine kadroda yer bulurken Kerem Demirbay, Yusuf Demir ve Olimpiu Morutan kadroya dahil edilmedi.
GALATASARAY’IN BİLDİRDİĞİ KADRO
Kaleciler: Fernando Muslera Günay Güvenç Berk Balaban
Savunma: Leo Dubois Angelino Kaan Ayhan Victor Nelsson Emin Bayram Abdülkerim Bardakcı Kazımcan Karataş Sacha Boey
Orta Saha: Fredrik Midtsjö Berkan Kutlu Sergio Oliveira Lucas Torreira
Forvet: Kerem Aktürkoğlu Mauro Icardi Dries Mertens Yunus Akgün Wilfried Zaha Nicolo Zaniolo Halil Dervişoğlu Barış Alper Yılmaz Cedric Bakambu
B LİSTESİ
Kaleci: Jankat Yılmaz
Savunma: Ali Turap Bülbül Metehan Baltacı
Orta Saha: Caner Doğan Baran Aksaka Hamza Akman Efe Akman
Forvet: Baran Demiroğlu