Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Zalgiris ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu

Ligde geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

RAKİP ZALGİRİS
Öte yandan Sarı kırmızılıların rakibi belli oldu. Makedonya takımı FC Struga ve Litvanya ekibi Zalgiris eşleşmesininde gülen taraf Zalgiris oldu. Golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında Litvanya temsilcisi rakibini deplasmanda 2-1 yendi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

İLK MAÇ TEMMUZ SONUNDA
Galatasaray'ın Zalgiris ile oynayacağı ikinci ön eleme ilk maçı 26 Temmuz Çarşamba günü, rövanş ise 2 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvaya ikinci ön eleme turundan katılacak sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor. Zalgris'i yenmesi halinde Galatasaray, iki tur daha oynayacak.

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