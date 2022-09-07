Yunan ekibi Haris Seferovic'i istiyor. Flaş bir iddia ortaya atıldı

Galatasaray'ın bu sezon 5 Lig maçında attığı 4 golün üçüne Gomis imza atarken diğer gol ise Gaziantep FK'li Kiçiu'nun kendi kalesine attığı golden gelmişti.

AEK SEFEROVIC'İ İSTİYOR

Fanatik'te geçen haberde; Matteo Moretto'nun haberine göre Galatasaray'da gol yollarında etkili olamayan ve son maçta Gaziantep FK karşısında 11'deki yerini Gomis'e kaptıran Haris Seferovic'e AEK talip oldu.

Galatasaray ile henüz resmi bir maçta gol atamayan yıldız oyuncu Kasımpaşa ile oynanan özel maçta Galatasaray adına ilk golünü atmıştı.