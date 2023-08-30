Galatasaray'ın somon ziyafeti boğazında kalıyordu. Sedat Kaya yazdı

Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya, Galatasaray'ın Molde ile karşılaştığı mücadeleyi yazdı.

Galatasaray'ın somon ziyafeti boğazında kalıyordu. Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya- Yeniçağ

Norveç somonu lezzetli balıktır.
Hele hele tütsülenmişinin tadına doyum olmaz.
İçindeki demir, kalsiyum ve magnezyumla enerji deposudur ayrıca.
Galatasaray deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında somon ziyafet yapmak istiyordu ama az daha boğazında kalıyordu.
Moldeli futbolcular çok somon tükettiklerinden olacak enerji doluydular.
Erken dakikalarda iki önemli sakat vermelerine rağmen, bu enerjileriyle Galatasaray'ı bir hayli zorladılar.
90 dakikada 13 şutları var.
Neyse ki, kalede de Muslera var.
İki çok önemli kurtarış yaptı.
Futbolda sadece enerji yetmiyor.
Kazanmak için teknik, taktik, tecrübe, klas ayak ve en önemlisi akıl istiyor.
Bunlarda Galatasaray'da var.
Sarı Kırmızılılar akıllı, soğukkanlı ve işbitirici futboluyla bu dişli rakibini 2-1 yenerek geçti ve 17.kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.
Tabelada yine İcardi vardı, penaltıyı yarattı ve attı.
Tete çok çalışkan ve inceciydi. Skora katkısı olmadı ama birçok hücumda onun payı vardı.
Torreira bu takımın vazgeçilmezlerinden, dinamo.
Sacha Boey müthiş bir maç çıkardı, sağ kanatta Hestad'ın golü hariç geçit vermedi.
Kerem çok hırslı, çok istekli ama son paslarda çok aceleci.
Mertens ise biraz tutuklu nedense.
Angelino çok çalışkandı, galibiyet golüne adını yazdıran isim oldu.
Sonuçta 2-1'lik skor Galatasaray'ı hedefine ulaştırdı.
Ancak Devler Ligi'nde Molde'den çok güçlü rakipler var.
Galatasaray'ın başarılı olabilmesi için bu futbolunun üstüne koyması gerekiyor.
Molde'nin 12 şutu uyarıcı nitelikteydi
Umarım dikkate alırlar.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı Güncel
Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı
Vali yardımcısından ‘din istismarı’ ve ‘hırsızlık’ çıkışı: Onlarda ne arlanma vardır ne utanma… Güncel
Vali yardımcısından ‘din istismarı’ ve ‘hırsızlık’ çıkışı: Onlarda ne arlanma vardır ne utanma…
Demokratik laik cumhuriyeti yıkmak mı istiyorsunuz? Yazarlar
Demokratik laik cumhuriyeti yıkmak mı istiyorsunuz?
Büyük Taarruz Büyük Zafer Yazarlar
Büyük Taarruz Büyük Zafer
101 yıl sonra düşman halen içeride!!! Yazarlar
101 yıl sonra düşman halen içeride!!!
Yabancı sermaye deve midir, kuş mudur? Yazarlar
Yabancı sermaye deve midir, kuş mudur?