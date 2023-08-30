Galatasaray'ın somon ziyafeti boğazında kalıyordu. Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya- Yeniçağ

Norveç somonu lezzetli balıktır.

Hele hele tütsülenmişinin tadına doyum olmaz.

İçindeki demir, kalsiyum ve magnezyumla enerji deposudur ayrıca.

Galatasaray deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında somon ziyafet yapmak istiyordu ama az daha boğazında kalıyordu.

Moldeli futbolcular çok somon tükettiklerinden olacak enerji doluydular.

Erken dakikalarda iki önemli sakat vermelerine rağmen, bu enerjileriyle Galatasaray'ı bir hayli zorladılar.

90 dakikada 13 şutları var.

Neyse ki, kalede de Muslera var.

İki çok önemli kurtarış yaptı.

Futbolda sadece enerji yetmiyor.

Kazanmak için teknik, taktik, tecrübe, klas ayak ve en önemlisi akıl istiyor.

Bunlarda Galatasaray'da var.

Sarı Kırmızılılar akıllı, soğukkanlı ve işbitirici futboluyla bu dişli rakibini 2-1 yenerek geçti ve 17.kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.

Tabelada yine İcardi vardı, penaltıyı yarattı ve attı.

Tete çok çalışkan ve inceciydi. Skora katkısı olmadı ama birçok hücumda onun payı vardı.

Torreira bu takımın vazgeçilmezlerinden, dinamo.

Sacha Boey müthiş bir maç çıkardı, sağ kanatta Hestad'ın golü hariç geçit vermedi.

Kerem çok hırslı, çok istekli ama son paslarda çok aceleci.

Mertens ise biraz tutuklu nedense.

Angelino çok çalışkandı, galibiyet golüne adını yazdıran isim oldu.

Sonuçta 2-1'lik skor Galatasaray'ı hedefine ulaştırdı.

Ancak Devler Ligi'nde Molde'den çok güçlü rakipler var.

Galatasaray'ın başarılı olabilmesi için bu futbolunun üstüne koyması gerekiyor.

Molde'nin 12 şutu uyarıcı nitelikteydi

Umarım dikkate alırlar.