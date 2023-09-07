Galatasaray'ın soyunma odasından Tayyip Erdoğan çıktı. Sacha Boey'den tarihe geçen itiraf

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Sacha Boey, Fransız basınından So Foot'a açıklamalarda bulundu.

Birçok konuda önemli itiraflarda bulunan Boey, Galatasaraylı futbolcuların siyasi görüşüyle ilgili soruya verdiği yanıt gündem oldu.

İşte Sacha Boey'in tarihe geçecek açıklamaları:

Cenaze törenin için bir şarkı seçecek olsaydın bu hangi şarkı olurdu?

Herhangi bir müzik olsun istemiyorum. Kur'an yeterli olacaktır.

Yaptığın en büyük saçmalık neydi?

Bu söylediğimden gurur duymuyorum ama bir keresinde otobüste bir animatörü dövmüş ve daha sonrasında dövdüğümü kabul etmemiştim yoksa beni mahvederlerdi, uyanık olmam gerekiyordu.

Sizin mahalleden çıkan en ünlü isim kim?

Mahallemden bir isim vermek zor ama Montreuil’den çıkan en ünlü isim Nordi Mukiele. Üstelik o da sağ bek oynuyor.

Gelecek sezon Afrika Kupası’nda mı boy göstereceksin yoksa Euro 2024’te mi?

İnşallah Euro 2024’te.

Takım arkadaşların arasında Şampiyonluk kutlamalarını Jack Grealish gibi bitiren biri oldu mu?

Çok fazla. Özellikle yakın arkadaşım Berkan Kutlu geceyi bizim evde sarhoş tamamladı.

Fransa ve Türkiye’de en iyi kebabı nerede yiyebiliriz?

Fransa’da Montreuil’de ‘Galatasaray’ adında bir mekan var orayı söyleyebilirim. Bu arada iyi kebabın tarifi yalnızca et ve sostan ibaret olmasıdır.

BİZİM TAKIM ERDOĞANCI

Galatasaray soyunma odası daha çok Erdoğancı mı yoksa karşısında mı?

Türkiye’de çok hassas bir konu bu. Bilinen oyuncuların bu konuda fikir belirtmeleri çok zor ama bizim soyunma odamızın daha çok Erdoğancı olduğunu söyleyebilirim.

Sence Fransa Ligue1 Avrupa’nın 5 büyük liginden biri mi gerçekten?

Kesinlikle ilk 3 içinde yer alan bir lig. Avrupa Kupaları’ndaki başarısızlık bir şey değiştirmiyor. Ligue 1’de oynamak çok zor.

Hayalini kurduğun bir takım var mı?

Bir takımdan ziyade Premier League hayali kurduğumu söyleyebilirim. Tabii Montreuil’den çıkan biri olarak PSG forması giymek de güzel olurdu ama hayal boyutunda bir arzu ve istek değil bu.

Hesabında kaç para var biliyor musun?

Bilgim yok, annem ilgileniyor tüm bu işlerle. Her ne kadar milyoner olmasam da ben sadece parayı harcama kısmı ile ilgileniyorum.

Suudi Arabistan’dan 100 M€ maaş teklifi alsan gider misin?

Sacha Boey: ''Elbette. Geleceği düşünmek lazım. Aileye iyi yaşam şartları sunmak önemli. Benzema’yı çok eleştirdiler ama böyle bir teklife nasıl hayır diyeceksiniz, geri çeviremezsiniz. Gerçekçi olmak lazım.