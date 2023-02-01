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Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i belli oldu

Süper Lig'de Galatasaray, Ümraniyespor ile karşılaşıyor.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 18:54
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Galatasaray'ın Süper Lig'de Ümraniyespor karşısındaki ilk 11'i belli oldu

Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i belli oldu
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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Ümraniyespor'u konuk ediyor.

Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

İşte ilk 11'ler;

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Atasayar, Kartal, Oğuz, Durel, Geraldo, Onur, Umut

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Tuva
1.02.2023 19:05
Umarım bu haliyle meclisten- komisiyonlardan geçmez 3600 kısmi emekliliği yok saymışlar  
 
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