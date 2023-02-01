Galatasaray'ın Ümraniyespor maçı 11'i belli oldu

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Ümraniyespor'u konuk ediyor.
Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
İşte ilk 11'ler;
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.
HangiKredi Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Atasayar, Kartal, Oğuz, Durel, Geraldo, Onur, Umut
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