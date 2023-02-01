Galatasaray - Ümraniyespor maçında peş peşe goller

Süper Lig'de Galatasaray, Umut Nayir'in golüyle 1-0 geriye düştüğü Ümraniyespor karşısında golü buldu.
Abdülkerim Bardakcı, 32. dakikada Galatasaray'a beraberliği getiren golü kaydetti.
ÜMRANİYESPOR HEMEN CEVAP VERDİ
Ümraniyespor, Galatasaray'ın golünden 7 dakika sonra cevap verdi.
Oğuz Gürbulak, 39. dakikada Ümraniyespor'u öne geçiren golü attı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.