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Galatasaray - Ümraniyespor maçında peş peşe goller

Galatasaray, Ümraniyespor'u konuk ediyor.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 20:44
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Galatasaray Ümraniye maçında peş peşe goller atıldı

Galatasaray - Ümraniyespor maçında peş peşe goller
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Süper Lig'de Galatasaray, Umut Nayir'in golüyle 1-0 geriye düştüğü Ümraniyespor karşısında golü buldu.

Abdülkerim Bardakcı, 32. dakikada Galatasaray'a beraberliği getiren golü kaydetti.

ÜMRANİYESPOR HEMEN CEVAP VERDİ

Ümraniyespor, Galatasaray'ın golünden 7 dakika sonra cevap verdi.

Oğuz Gürbulak, 39. dakikada Ümraniyespor'u öne geçiren golü attı.

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