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Dursun Özbek Galatasaray'ın duyulmamış projesini açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bu proje Galatasaray'ın geleceğinde altın harflerle yerini alacak" diyerek Sarı Kırmızılılara müjdeyi verdi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 19:46
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Galatasaray'ın yeni projesini Dursun Özbek duyurdu

Dursun Özbek Galatasaray'ın duyulmamış projesini açıkladı
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Dursun Özbek, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak istediklerini belirterek, "Bankalar Birliği anlaşması bizim önümüzdeki en büyük engeli oluşturuyor." dedi. Özbek ayrıca, "Stadyumumuzun yanında Vadi İstanbul'a doğru inen bir arazi var. Biz bu araziyi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden üst kullanım hakkını alarak 49 yıllığına kiralamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni projesiyle ilgili ise Dursun Özbek, "Bu anlattığımız projeler kapsamında basit bir aritmetik yaptığınızda bu işin altından kalkabiliriz. İhtiyacımız olan tek şey, birbirimizi sevmek ve tek yumruk şeklinde hareket etmek. Yaklaşık 3-4 ay önce sonuçlandırdığımız ancak bilgilendirmediğimiz bir projemiz daha var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Stadyumumuzun yanında Vadi İstanbul'a doğru inen bir arazi var. Biz bu araziyi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden üst kullanım hakkını alarak 49 yıllığına kiralamış bulunuyoruz.

'GALATASARAY'IN GELECEĞİ'

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne projelerimizi hazırlıyoruz. 2 senelik zamanımız var. Bu proje çalışmalarının iki sene içinde sunulması lazım. Galatasaray'a yük getirmeyecek şekilde sizlere sunmanın hazırlığı içerisindeyiz. Kısa süre içerisinde tüm detayları anlatacağız. Bu proje Galatasaray'ın geleceğinde altın harflerle yerini alacak. Galatasaray'ın geleceğini hazırlarken, stadyumumuzun hemen yanında olması projenin kompakt bir yönetim getirecektir." dedi

Dursun Özbek sözlerini şöyle tamamladı, "Futbol takımımız Okan hocamızın planları ve hedefleri çerçeveisnde ilerliyor. Kendisnin Galatasaray camiasına uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyorum. Kadın futbol takımımız sezonu lider bitirmek için son maçına çıkacak. Bu önemli maçı da kazanmayı umut ediyorum. Yüzme, su topu ve kadın basketbolda sporcularımız Galatasaray'a yakışır bir mücadele sergiliyor. Kadın basketbol takımımız Avrupa'da yarı finalde. Tüm sporcularımıza ve ekiplerimize güveniyoruz."


 

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